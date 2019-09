Yeni "İphone" modelinin dizaynı sosial media istifadəçilərinin gülüş hədəfi oldu +Fotolar

Texnologiya nəhəngi "Apple" hər il olduğu kimi bu il də sentyabr ayında yeni modelini bütün dünyaya tanıdıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, San Fransiskoda təşkil olunan təqdimatda şirkət yeni "İphone11" modelinin qiymətini açıqlayıb. Yeni "İphone" modelinin dizaynı sosial media istifadəçilərinin gülüş hədəfi olub.

Sosial media izləyiciləri yeni modelin dizaynını ocaq, təraş aparatı, hindistan qozu kimi müxtəlif şeylərə bənzədib.

