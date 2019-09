Mingəçevir şəhərində 1 nəfər azyaşlı bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən bildirir ki çağırış ünvanına cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xilasetmə qüvvələri azyaşlını xilas edib və aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

