Bəstəkar-müğənni Behbud Kərimov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Behbudun ölüm xəbərini müğənni Sevda Əliqızı sosial şəbəkə hesabından verib.

