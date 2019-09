ABŞ-ın Ohayo ştatında yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təyyarə Tolido hava limanı yaxınlığında yerə düşdükdən sonra yanmağa başlayıb.

Qəzaya uğrayan təyyarədə iki nəfər olub, onların taleyi məlum deyil.

Hazırda pilotların axtarışları aparılır. Qeyd olunur ki, təyyarə avtomobil ehtiyat hissələri aparırdı.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.