Meksikada baş verən olay dünya gündəmini zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadına təcavüz etdiyi iddia edilən şəxsi mafia üzvləri cəzalandırmaq istəyiblər. Qruplaşma üzvlərindən 5 nəfər həmin şəxsi döyüblər. Sonra isə ölkədə bəslənməsi qanunsuz olan təhlükəli "Pitbull" cinsi iti onun üzərinə salıblar. Görüntülərdən görünür ki, it onun cinsi orqanını parçalayır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

