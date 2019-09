Lənkəran rayonunda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, ilkin məlumatlara əsasən, zəlzələ yerli vaxtla saat 16:56:49-da Lənkəran stansiyasından 4 km cənubda Lənkəran ərazisində qeydə alınıb.

Zəlzələ episentrdə və ətraf yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub. Yeraltı təkanın maqnitudası 3.8, dərinliyi 20 kilometr olub. (Publika.az)

