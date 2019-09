Bərdə rayon xəstəxanasında əməliyyat zamanı ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki rayonun bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, rayonun Xəsilli kənd sakini Şəkər Bayramova Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında əməliyyat olunub.

Qadın əməliyyatdan sonra xəstəxanada vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(oxu.az)

