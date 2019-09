Gəncə Lokomotiv Deposuna yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, İsmayılov Ramil Qəhrəman oğlu qurumun rəisi təyin edlib.

O bu gündən vəzifəsinin icrasına başlayıb. R.İsmayılov Biləcəri Lokomotiv Deposunda İstismar üzrə rəis müavini işləyib.

Ramil İsmayılov yeni vəzifəsində İslam Əsgərovu əvəz edib.

