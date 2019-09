Arvadını yataqda başqa kişi ilə çılpaq tutdu - FOTO

Antaliyada keçmiş məhkum arvadı Sultan Uluışıkı evində başqa bir kişi ilə intim əlaqədə olarkən tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər ikisini öldürən keçmiş məhkum Sedat Uluışık saxlanılıb.

Sedat polisə ifadəsində "Aldadılan, inandırılan, xəyanətə uğrayan mən oldum. Arvadımı çox sevirdim. Onu başqasıyla lümlüt görüncə dayana bilmədim, özümü unutdum. Məqsədim öldürmək deyildi" deyib.

Polis istintaq zamanı qadının ölmədən öncə şiddət gördüyü üçün əri barədə polisə şikayət etdiyini üzə çıxarıb.

(Unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.