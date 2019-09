"Mançester Yunayted" futbolçusu Pol Poqba ilə yolları ayıra bilər.

Metbuat.az-ın Britaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, İngiltərə klubu fransalı yarımmüdafiəçi ilə "Real"ın oyunçusu Toni Kroosu dəyişdirməyə razıdır.

Bildirilir ki, bu, qışda gerçəkləşə bilər.

Qeyd edək ki, "Real" yayda Poqbanı almaq istəsə də, buna nail olmamışdı.

