Direktor məktəbdə müəllimənin uşağına baxır o, isə dərsini keçir - FOTO

Direktor məktəbdə müəllimənin uşağına baxır o, isə dərsini keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlı hadisə Türkiyədə Şanlıurfanın Halilliyə rayonunda baş verib. Dayəsinin işdən ayrılmasından sonra çarəsiz vəziyyətdə qalan müəllimənin köməyinə məktəb direktoru çatıb.

Belə ki, uşağıyla bağlı problemi məktəb direktoru Abdurrahman Arsuya deyən Mərvə Kəskin gözləmədiyi cavab alıb. Direktor ona deyib ki, uşağı məktəbə gətir və sən dərsdə olarkən ona mən baxaram. İlk öncə məktəb direktorunun cavabını ciddiyə almayan M.Kəskin sonradan onun ciddi olduğunu bilib. Səhəri gün məktəb direktoru həm uşağa baxıb, həm də öz işlərini görüb. M.Kəskin isə iyirmi beş şagirdinə dərsini keçib.

M.Kəskin məktəb direktorunun bu ibrətamiz addımına görə ona təşəkkürünü bildirib.

(Moderator.az)

