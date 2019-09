ATƏT PA-nın növbəti il keçiriləcək illik sessiyasının vaxtı və yeri məlum olub

ATƏT Parlament Assambleyasının növbəti il keçiriləcək illik sessiyasının vaxtı və yeri məlum olub.

Metbuat.az ATƏT PA-nın mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə görə, qurumun 29-cu illik sessiyası Kanadanın Vankuver şəhərində keçiriləcək. Növbəti il keçiriləcək illik sessiya iyulun 3-dən 7-dək davam edəcək.

Qeyd edək ki, Kanada ikinci dəfə ATƏT PA-nın illik sessiyasına ev sahibliyi edəcək. Belə ki, 1995-ci ildə təşkilatın 4-cü illik sessiyası Ottava şəhərində keçirilib. Həmçinin 2008-ci ilin sentyabr ayında qurumun payız iclası Kanadanın Toronto şəhərində baş tutub. /apa

