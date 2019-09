Dünya tarixinin ən uğursuz filmi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Endryu Stentonun rejisorluğunu etdiyi “Con Karter: İki Dünya Arasında” fantastic filmi prodüserlərə 363,7 milyon dollar başa gəlsə də, sadəcə 284 milyon dollar gəlir gətirib.

Bu hadisə isə “Con Karter”in tarixin ən uğursuz filmi olmasına zəmin yaradıb.

Qeyd edək ki, daha öncə ən uğursuz film “Quldur” idi. Onun xərcləri 115 milyon dollardan çox olsa da, cəmi 98 milyon dollar kassa gəliri əldə etmişdi.

