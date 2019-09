Aktrisa Qvinet Peltrounun yeni paylaşımı pərəstişkarlarını heyrətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, dağda çılpaq halda yoqa edərkən çəkilən fotosunu İnstaqram hesabımda paylaşıb. Peltrounun paylaşımı qısa zamanda xeyli bəyənmə alıb və rəylər yazılıb. İzləyicilər 46 yaşlı aktrisanın bədən quruluşunun qüsursuz olduğunu dilə gətiriblər.

(axsam. az)

