Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az bölgə müxbirinin verdiyi məlumata əsasən xəbər verir ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Salyan regional bölməsinin rəisi Samid Ağayev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Həmin vəzifəyə Zaur Şirəliyev təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Z.Şirəliyev bundan əvvəl Hacıqabul Aqrar İnkişaf Mərkəzinin Hüquq şöbəsində çalışıb.(oxu.az)

