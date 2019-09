Müəllim şagirdi ilə cinsi əlaqəyə girdi - 40 il həbs gözləyir

ABŞ-da bir orta məktəbdə 23 yaşlı qadın müəllimin 15 yaşlı şagirdi ilə cinsi əlaqəyə girdiyi ortaya çıxıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Talia Varner adlı qadının əvvəlcə şagirdi ilə sosial şəbəkədə yazışmağa başladığı, sonra isə ona erotik videolarını göndərməyə başladığı məlum olub. Skandalın ortaya çıxmasından sonra 15 yaşlı şagird məktəb rəhbərliyinə hər şeyi inkar etsə də, polisə verdiyi ifadə də etiraf edib.

Skandalın ardından Talia Varner vəzifəsindən azad edilib, məhkəmə tərəfindən iddialar qəbul edilərsə, onu 40 il həbs və 100 min dollar pul cəzası gözləyir.

