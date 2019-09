"Xətai" mertostansiyası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

Bakı metropoliteninin "Xətai" stansiyası istifadəyə verilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Qeyd edək ki, 2018-ci il sentyabr ayının 27-dən “Xətai” stansiyası əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar bağlanıb. Təmir dövründə "Xətai" stansiyasında 1968-ci ildən istifadədə olan "LT-2" tipli 3 eskalator sökülüb. Onların əvəzinə Almaniyanın "Thyssen Krupp Fahrtreppe" şirkətinin "Victoria Tube" tipli 4 eskalatoru quraşdırılıb. Dərin özüllü stansiya bir giriş-çıxışlı olduğundan, quraşdırılan 4 eskalator sərnişin axınının sürətini daha rahat tənzimləməyə, təhlükəsizliyi gücləndirməyə imkan verir.

"Xətai" stansiyasında eskalatorlar yeniləndiyi müddətdə vestibülün əsaslı təmiri də aparılıb. Burada divar və döşəmənin istismar müddətini başa vurmuş mərmər-qranit örtüyü sökülərək yenilənib, maili gedişin divarları və tavanı dövrün tələblərinə uyğun təmir olunub.

