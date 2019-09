Mahir Emrelinin evini soyan şəxslərin kimliyi müəyyənləşdi

Sözügedən şəxslər saxlanılmadığı üçün adlarını açıqlanmır. Onlardan biri oğurluğa görə artıq məhkumluq həyatı yaşayıb.

Qeyd edək ki, məşhur futbolçunun Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən evindən 17 min manat, 20 min dollar, üç ədəd mobil telefon və beş min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

