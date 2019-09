Rusiyanın Ufa şəhərində kütləvi zəhərlənmə olub.



Metbuat.az ın məlumatına görə, 15 nəfər kafelərdən birində şaurma yedikdən sonra kəskin zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Zəhərlənənlər arasında 5 azyaşlı da var.

"Şaurma Halal"da baş verən hadisədən sonra 13 nəfər hələ də infeksion xəstəxanada müalicəsini davam etdirir. Bir nəfər qadın hamilə olduğu üçün perinatal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hazırda kafe yoxlanılmaq üçün bağlanılıb.(trend.az)

