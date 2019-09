“Yaponçik” Bakıda tutuldu

Bakıda “Yaponçik” adı ilə tanınan kriminal avtoritet saxlanılıb.

Metbuat.az məlumat verir ki bu barədə Oxu.Az-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

Sentyabrın 11-də Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları əvvəllər oğurluqda şübhəli bilinən 1982-ci il təvəllüdlü Həsənli Rauf Orxan oğlunu saxlayıblar.

Onun idarə etdiyi “KİA” markalı avtomobilin baqaj hissəsində aparılan axtarış zamanı 1 kiloqram 100 qram marixuana aşkar edilib. Bundan əlavə, saxlanılan şəxsin üstündə də narkotik aşkarlanıb. Narkotikin satış üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir.

Hazırda saxlanılan şəxsin başqa cinayətlərdə iştirakının olub-olmadığı müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, R.Həsənli özünü 2009-cu il oktyabrın 9-da sui-qəsd nəticəsində həyatını itirən Moskvadakı mütəşəkkil cinayətkar qrupun lideri, kriminal aləmin “qanuni oğrusu” Vyaçeslav İvankov (Yaponçik) əfsanəsinə bənzədir.

Əvvəldən “Yapon” olaraq tanınan cinayətkar (gözləri qıyıq olduğuna görə belə deyilib), sonradan “Yaponçik” adlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.