"Ərim dublyorumu kulisdə öpməyə çalışıb" - "Game of Thrones"in aktrisası - FOTOLAR

"Game of Thrones" serialındakı Sansa Stark xarakteri ilə məşhurlaşan gözəl aktrisa Sofia Tarner əri və dublyoru arasında olan maraqlı hadisədən danışıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ingilis aktrisa əri Co Conas və dublyoru Laura Batler arasında kulisdə baş verən olayı etiraf edib. O, Conasın kulisə girdiyində dublyoru Lauranı özüylə səhv saldığıvı və onu öpməyə çalışdığını deyib. Laura Batler isə Conasın bu hərəkətini bir iltifat olaraq qəbul etdiyini deyib.

Qeyd edək ki, Sofia Tarner və məşhur müğənni Co Conas ilə yaxın aylarda ailə qurublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.