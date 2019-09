Bakıda polislər vətəndaşı ölümdən xilas etdilər

Metbuat.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki bu dəqiqələrdə Bakının Səbail rayonunda vəziyyəti pisləşən vətəndaşa polislər kömək ediblər.

Hökumət evinin arxasında, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində 32 yaşlı kişinin halı pisləşib. Dili qatlanan şəxsin köməyinə ilkin olaraq polislər gəliblər.

Polislərin operativ müdaxiləsi nəticəsində Samir adlı şəxsin həyatını xilas etmək mümkün olub.

