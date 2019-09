Rəsmi Bakı Krımda keçirilən “seçkiləri” tanımır

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Krım yarımadasında keçirilən qondarma “yerli seçkilər”ə münasibət bildiirb.

XİN-in mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Metbuat.az-a bildirib ki, Azərbaycan həmin "seçkiləri" tanımır.



"Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın Konstitusiyasında təsbit olunduğu kimi, bu ölkənin beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir. Buna görə də, Azərbaycan Respublikası Ukrayna Hökumətinin razılığı olmadan keçirilən hər hansı “seçkiləri” tanımır". - L.Abdullayeva vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.