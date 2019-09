Rusiyaya qarşı sanksiyalar uzadıldı

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya vətəndaşlarına qarşı tətbiq etdiyi fərdi sanksilayarın müddətini 6 ay uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aİ bununla bağlı bəyanat yayıb.



"Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və müstəqilliyinə xələl gətirən və ya təhdid edən şəxslərlə bağlı fərdi sanksiyalar 2020-ci ilin martın 15-dək uzadılıb", - deyə məlumatda bildirilib.



Sanksiyalara əsasən, əmlakı dondurulan və səyahət qadağası tətbiq olunan insanların sayı 170-ə, şirkətlərin sayı 44-ə çatıb..



Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı 2014-cü ildən Rusiyaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir.

