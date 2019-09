Rusiya prezidenti Vladimir Putin UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mahaçqala şəhərində keçirilən görüşdə Həbibin atası Əbdülmanap Nurməhəmmədov da iştirak edib. Putin Əbu-Dabidə qazandığı qələbə münasibətilə Həbibi və atasını təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb.



Xatırladaq ki, H.Nurməhəmmədov sentyabrın 7-də amerikalı döyüşçü Dastin Puaryeyə qalib gələrək çempion titulunu qoruyub.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.