Amerikalı cütlük EKO etdi, asiyalı uşaq doğuldu

Nyu-Cersi ştatından olan keçmiş ər-arvad reproduktiv klinikanı məhkəməyə veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadına səhvən başqa kişinin sperma hüceyrələri yeridilib. Kristina Kedriç və Dryu Vasilevski səhvi sonradan görüblər: böyütdükləri qızda asiyalılara məxsus əlamətlər aşkarlanıb. DNT analizi şübhələri təsdiqləyib – Vasilevski uşaqın bioloji atası deyilmiş. Həkim səhvi ailədə münaqişəyə səbəb olub və sonda cütlük ayrılıb.

Keçmiş ər-arvadın bildirdiyinə görə, uşaq dünyaya gətirmək üçün onlar həkimlərə 500 min dollar (850 min manat) xərcləyib.(oxu.az)

