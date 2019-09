Bu da Mahir Əmrəlinin qarət olunan evi - VİDEO

Bakıda məşhur futbolçunun evi qarət edilib.



Söhbət yığma komandanın və ''Qarabağ'' futbol klubunun hücumçusu Mahir Emrelidən gedir.



Futbolçunun yaşadığı Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsi 11 ünvanındakı evindən oğurluq olub.



Mahir Emrelinin anası Elnura Emreli polisə məlumat verərkən evdən 20 min dollar, 17 min manat, 5 min manatlıq qızıl əşyaları və 5 ədəd mobil telefon oğurlandığını deyib.

Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları gələrək baxış keçiriblər. Məlum olub ki, cinayətkarlar evə pəncərəni qıraraq daxil olublar.



40-cı polis bölməsindən bildiriblər ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb, amma hələlik saxlanılan yoxdur.

(baku.ws)







