Paytaxta rayondan qaçırılan qızı yol polisi əməkdaşları xilas etdi - - VİDEO

Saatlı rayonundan Bakıya qız qaçıran şəxs yol polisləri tərəfindən tutulub.



Metbuat.az xəbər verir ki hadisə bir neçə gün əvvəl Binəqədi rayonunda baş verib. Saatlı rayon Soltankənd sakini Oqtay Nağıyev ''102'' xidmətinə məlumat verib ki, 18 yaşlı qızını naməlum şəxslər qaçırıb.





Məlumat əsasında polis ''Təhlükəsiz şəhər'' kameraları vasitəsi ilə qızın qaçırıldığı avtomobilin istiqamətini müəyyən ediblər.





Daxili İşlər Nazirliyinin Növbətçi Hissələri İdaretmə Xidmətindən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ''Ekologiya'' postuna məlumat verilib ki, üzü şəhər istiqamətində hərəkət edən ''Hyundai'' markalı ''90-MD-049'' dövlət nömrə nişanlı avtomobil saxlanılsın.





Yol polisi əməkdaşları məlumat əsasında yoldakı avtomobilləri nəzarətə götürüb və çox çəkməyib ki, həmin nəqliyyat vasitəsini aşkar ediblər.

