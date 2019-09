Arağın belə bir faydası açıqlandı

Arağın müalicəvi faydası aşkarlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki həkimlər alkoqollu içkinin osteoxondroza müsbət təsir görtərdiyini müşahidə ediblər. Onlar xəstəliyin kəskinləşdiyi zaman araq kompresi etməyi məsləhət görür. Tibb işçiləri hesab edir ki, bu kompreslər şişi aradan qaldırmaqda kömək edir, eləcə də ağrayan hissəni qızışdırıb ağrını yox edir. Həkimlər deyir ki, güclü ağrılar zamanı ideal dərman yalnız tərkibində tünd alkoqol olan kompresdir. Bunun üçün araqla balı qarışdırıb ağrayan yerə çəkib onu selofan paketlər və isti şərflə bağlamaq lazımdır. Tibb işçiləri kompresi iki saat ərzində saxlamağı məsləhət görür.

