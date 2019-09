Azərbaycanda tanınmış vəkil güllələndi - FOTO

Vəkil Firudin Ələkbərlini güllələyən şəxs polislər tərəfindən saxlanılıb.



***09:56

Tovuz rayonunda güllələnən vəkil Firudin Ələkbərli xəstəxanada dünyasını dəyişib.

***09:45

Tovuz rayonunda tanımış vəkilin güllələnməsinin bəzi detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəkil Firudin Ələkbərlini rayonda "Göl Əli" kimi tanınan şəxsin vurduğu bildirilir.

İlkin məlumatlara görə, vəkil otağına keçib və təxminən 15 dəqiqə sonra adıçəkilən şəxs içəri girərək vəkili güllələyib və ərazidən uzaqlaşıb.

F.Ələkbərli xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerinə Tovuz rayon rayon Polis İdarəsinin və Prokurorluq orqanlarının rəsmiləri cəlb olunub.

Qeyd edilir ki, "Göl Əli" ilə vəkil arasında bir müddətdir narazılıq yaranıb. Hadisənin məhz bu narazılıqdan qayanaqlandığı ehtimal edilir.

***09:30

Tovuz rayonunda tanımış vəkil güllələnib.Məlumata görə, vəkil Firudin Ələkbərli rayonun mərkəzində odlu silahdan güllələnib.

Vəkil təcili xəstəxanaya yerləşdirilib.(baku.ws)

