Yerdən 110 işıq ili məsafədə yerləşən planetdə su tapıldı

Elm adamları dünyadan 110 işıq ili məsafədə yerləşən planetdə su aşkar ediblər.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin London Universiteti Akademiyasından (UCL) olan alimlər Yerə 110 işıq ili məsafədə yerləşən "K2-18B" adlı planetin atmosferində su buxarı izinə rast gəlindiyini bildiriblər. Araşdırmanın nəticələri nəticələri "Nature Astronomy" jurnalında yayımlanıb.

"Kepler Kosmos Teleskopu"nun 2015-ci ildə kəşf etdiyi bu planet Yerdən 2 dəfə böyükdür və 8 qat daha çox kütləyə sahibdir. Alimlər bildiriblər ki, "K2-18B" planetinin ətrafında döndüyü kiçik ulduz suyun daimi şəkildə mövcud olmasını təmin edəcək məsafədə yerləşir. Araşdırma çərçivəsində "Hubbl Kosmos Teleskopu" vasitəsilə görüntüləri incələyən mütəxəssislər "keçiş spektroskopiyası" adı verilən üsulla "K2-18B"nin ətrafındakı ulduzun önündən keçərkən yaranan işıq şüalarını araşdıraraq suyun varlığını təsbit ediblər.

Elm adamları bu planetin geniş bir atmosforə sahib, qayalıq bir planet ola biləcəyini və ya tamamilə su ilə qapalı ola biləcəyini deyiblər.

