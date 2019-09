"Tvitter" Kuba hökümətinə aid hesabları əngəllədi

Sosial şəbəkə nəhənglərindən olan "Tvitter" Raul Kastro, qızı və Kuba höküməti nəzarətindəki media qurumlarının, Kuba jurnalistlərinin hesablarını bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb kimi "siyasi uyğunsuzluq" göstərilib. Kuba Jurnalistlər Birliyi çox sayda jurnalistin və müdia qurumunun hesablarının bağlanmasına sərt reaksiya veriblər.

Qeyd edək ki, yaxın günlərdə Kuba prezidenti Migel Diaz Kanel "ABŞ sanksiyaları səbəbi ilə ölkədə yanacaq sıxıntısı yaşanacaq" deyə açıqlama vermişdi. "Tvitter"in Kubaya aid hesabları əngəlləməsi ilə bu açıqlama arasında əlaqə olduğu düşünülür.

