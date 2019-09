Elinanın anasının rəfiqəsi ilə ŞOK YAZIŞMASI yayıldı - "Məni bezdirib, atasına tullayacam" - FOTO

Sosial şəbəkədə intihar edən Elina Hacıyevanın anası Sevil Hüseynova ilə qızının ən yaxın rəfiqəsi 9-cu sinif şagirdi Züleyxa Şirinova ilə yazışması olduğu iddial edilən skrin yayılıb.



Metbuat.az anews.az-a istinadən xəbər verir ki, skrin edilən yazışmada 14 yaşlı məktəblinin anasının qızına olan laqeydliyinin şahidi oluruq:



"Zulya - Elina özünü 3-cü mərtəbədən atıb. Yuxarı sinif şagirdi oğlan onu əllərinin üstündə direktorun kabinetinə aparıb. Sizi bunu bilirdiz?

Sevil xanım, siz məktəbə getdiz? Axı Elina məktəbdədir, xəstəxanada deyil?



Sevil Hüseynova - Hə, Zulya, bilirəm. Bütün bunlar artıq məni bezdirib. Ümumiyyətlə, mən onu bu məktəbdən çıxarıb atasına tullayacam. Artıq mənə bu lazım deyil. Evdə mənim iki uşağım var, hələ bir xəstəxanalara qaçmalıyam. Heç yerə getməyəcəm. Mən Seymurun (ikinci həyat yoldaşını nəzərdə tutur) uşaqlarıylayam".

Qeyd edək ki, Elina Hacıyeva 6 aylıq olanda onun valideynləri boşanıb. Anası Sevil Hacıyeva ikinci dəfə ailə qurub və bu izdivacdan iki övladı var.

