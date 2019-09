Gənc qızın yaddaşı 2 saatda bir yenilənir! -Həkimlər belə sirrini çözə bilmədi

Yaddaş itkisi beyin bölgəsində baş verən zədədən qaynaqlanır və həyatınızın müəyyən hadisələrini xatırlamaqda çətinlik çəkirsiniz.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Amerikanın İllinos əyalətində yaşayan 16 yaşlı Riley Hornerdə isə bu vəziyyət bir az fərqlidir. Gənc qız 16 iyun tarixində dostları ilə birlikdə konsertə gedib. Konsertdə seyirçilərin əlləri üzərində gəzən bir tələbə səhvən Rileyin başına təpik vurub və bu hadisədən sonra gənc qızın yaddaşında zədələr yaranıb.

Riley hər səhər 11 iyun tarixinə oyanır. Başından aldığı bu zərbədən sonra onun yaddaşı 2 saatda bir sıfırlanır.

Xəstəxanaya ilk gəldiklərində həkim yüngül bir beyin sarsıntısı olduğunu bildirib. Daha sonra Rileyin bəzi hadisələri xatırlamadığını gördükdə ailəsi başqa həkimə aparıb.

Rileyin vəziyyəti normal yaddaş itkisindən fərqlidir. Həkimlərin etdiyi müayinələrdə hər hansı bir beyin qan sızması və şişə rast gəlinməyib. Bu vəziyyət gənc qızın təhsil həyatına da mənfi təsir göstərib. O, dərslərini unutmamaq üçün çalışmalarını 2 saatda bir xəbərdarlıq siqnalı qoyaraq yadına salır.

Həkimlərin məlumatına görə, bu zədən 6 ay ərzində sağalmasa qalıcı yaddaş itkisinə səbəb olacaq.

https://metbuat.az/news/1253273/cennifer-lopez-bu-iddialar-qarsisinda-goz-yaslarini.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.