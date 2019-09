Tanınmış meyxanaçı Pərviz Bülbülə 12 yaşlı qızı ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda atasından fərqli olaraq qızının hündür olmağı maraqla qarşılanıb.

Pərvizin qızı ilə 10 il əvvəl və yeni fotosunun kollajını təqdim edirik:

(Milli.az)

