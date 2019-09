"Qarabağ" - "Sevilya" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I turunda İspaniya "Sevilya"sı ilə Bakıda keçirəcəyi oyunu üçün biletlər satışa çıxarılıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, qarşılaşma üçün ən ucuz bilet 3 manatdır. Satışda 5, 15, 20, 50 manatlıq və VİP sektor üçün 100 manatlıq biletlər də var.

Biletləri Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun kassalarından, "Gənclik", 28 Mall, "Park Bulvar"dakı iTicket satış məntəqələrindən, ASAN xidmətin 2 və 3 saylı (Yasamal, "AMAY T/M) mərkəzlərindən və İticket.az (onlayn) saytından əldə etmək olar.

Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:55-də başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.