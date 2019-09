22 il əvvəl itkin düşən adam "Google" vasitəsilə tapıldı

1997-ci ildə Amerikanın Florida əyalətində yerləşən bir gecə klubundan qayıdan 40 yaşlı Uillam Moldt avtomobili ilə birlikdə itkin düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, onun harada olduğunu tapa bilmədikdə polislər axtarışları dayandırıb. Moldtun itkin düşdüyü bölgədə yerləşən Vellinqton qəsəbəsinin köhnə sakinlərindən biri "Google"-nin peyk görüntülərini təmin edən "Google Earth"də bölgəni araşdırarkən bir gölün içində bir avtomobilin olduğunu görüb.

Ərazinin sahibi drone ilə göldə bir avtomobil olduğunu gördükdə vəziyyəti polisə bildirib. Bundan sonra polis 28 avqustda avtomobili göldən çıxararaq sümük qalıqlarını tapıblar. Bir həftə sonra bu qalıqların Moldta aid olduğu ortaya çıxıb.

Amerikada nəticəsiz qalan itkin hadisləri ilə bağlı onlayn məlumat bazası olan Çarli Projekt avtomobilin 2007-ci ildən bu yana "Google Eart"-ün peyk görüntülərində açıq şəkildə göründüyünü, amma heç kimin buna diqqət etmədiyini bildirib. Polis Moldtun avtomobilinin nəzarətini itirərək gölə uçduğunu düşünür.

Moldtun qalıqlarının tapılması məlumatı ailəsinə verilib.

