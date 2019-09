Qadın UFC döyüşçüsü çılpaq məşq etdi - VİDEO - FOTOLAR

31 yaşlı UFC döyüşçüsü Amanda Nunis Jermeyn de Randami ilə oynayacaı matç öncəsi bir jurnalın dekabr sayı üçün çılpaq şəkildə məşq edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, idmançının bu pozaları sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb və paylaşılıb. Sözügedən jurnal əsasən əzələli bədən quruluşuna sahib olan idmançıların fotolarını yayımlaması ilə tanınır.

Qeyd edək ki, Amanda UFC tarixinin ən uğurlu qadın idmançılarından hesab olunur. O, 2 liqa çempionu olan və eyni anda 2 titul qazanan yeganə qadın idmançıdır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

