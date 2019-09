Türkiyənin İzmir vilayətində ildırım vurması nəticəsində 7 hərbçi xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onların vəziyyəti normal qiymətləndirilir.

Qeyd edək ki, 2015-ci ilin oktyabrında ildırım vurması nəticəsində 5 hərbçi həlak olmuşdu.(trend.az)

