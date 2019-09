Yunanıstanda yanğın təhlükəsi sentyabrın 13-də ən yüksək kateqoriyaya – 4-cü dərəcəyə qaldırılıb. Xüsusilə Attika, Mərkəzi Yunanıstan, Fessaliya, Mərkəzi Makedoniya, Şərqi Makedoniya və Frakiya rayonları, Egey dənizinin şimalında və cənubundakı adalar, Krit adası və Peloponnes yarımadası təhlükə ilə üzləşib.

Yanğınsöndürənlər, polis, hərbiçilər və könüllülər fövqəladə vəziyyətin baş verməməsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. (AZƏRTAC)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.