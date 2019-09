"Hercai" serialının baş rol aktyoru Akın Akınözü, yerli jurnallardan birinə verdiyi müsahibələrin birində illər əvvəl kök olduğunu, hətta 120 kilodan 70 kiloya qədər qədər arıqladığını deyərək heyranlarını şoka salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialın Miranı Darvinin ''Nə ən güclü olan həyatda qalır, nə də zəkası yüksək olan.

Dəyişimə ən çox adaptasiya olandır həyatda qalan'' sözünü çox sevdiyini deyib. O, əlavə edib ki, özündə etdiyi bu dəyişikliyə iradəsinin hesabına nail olub.(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.