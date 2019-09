Bakıda ana və körpəsi itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xətai rayonu Mingəçevir küçəsində yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü A.Məmmədova 5 yaşlı oğlu Ömərlə birgə itkin düşüb.

Polisə müraciət edən qadının ailəsi onun sentyabrın 11-də evdən çıxaraq naməlum istiqamətə getdiyini bildiriblər.

Bildirilir ki, həyat yoldaşından ayrılandan sonra atasının evində yaşayan A.Məmmədova və övladının axtarışları həyata keçirilir.(publika.az)

