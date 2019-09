17 yaşlı məktəbli gizli doğum keçirdi, körpəni basdırdı - Dəhşətli qətldə QƏRAR AÇIQLANDI - VİDEO - FOTOLAR

ABŞ-da baş verən dəhşətli cinayət hadisəsinin məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün ölkə tərəfindən maraqla nəticəsi gözlənilən məhkəmə 3 ildir ki başlamışdı. Belə ki, Brouk Riçardson adlı qız 2017-ci ilin mayında - məktəbi bitirdikdən 2 həftə sonra dünyaya uşaq gətirib. ABŞ-ın Ohayo ştatında yaşayan Riçardson hamilə olduğunu hər kəsdən gizlədib və doğumu gecə - valideynləri yatarkən, hamamda təkbaşına keçirib. Doğumun bütün dəlillərini qısa zamanda yığışdıran qız elə həmin gecə uşağı həyətlərində basdırıb.

Daha sonra həkimə gedən qız ona hər şeyi etiraf edib. Hadisənin üstü açıldıqdan sonra gənc qız atası tərəfindən polisə gətirilib. Polisə ifadəsində deyib ki, qətiyyən bir uşaq istəməyib.

Nəhayət, 7 qadın və 5 kişidən ibarət olan juri son məhkəmədə qərarını açıqlayıb. 4 saat 25 dəqiqə çəkən məhkəmə sonunda alınan qərara görə, gənc qız "cinayət və uşağı təhlükəyə atma" kimi iddialarda bəraət alıb. Jurinin Riçardsonu günahkar bildiyi tək iddia isə cəsədi basdırması olub. Qərarın açıqlanması ilə gənc qız məhkəmədə göz yaşlarına boğulub.

