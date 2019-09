Dünyada ilk dəfə robot ürək əməliyyatı etdi - VİDEO

Dünyada ilk dəfə Hindistanda yerləşən bir xəstəxanada bir robot köməyi ilə uzaqdan idarə edilərək ürək əməliyyatı keçirildi.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, "Korindus" adlı bir şirkət tərəfindən yaradılan "CorPath GRX" robotu ilk dəfə 5 fərqli xəstənin üzərində uzaqdan idarə edilərək istifadə edilib. Bu tarixi proses "uzun məsafəli ürək əməliyyatı" olaraq adlandırılıb.

Robot daralmış olan ürəkdəki damarları açmaq üçün istifadə edilib. Xəstələr heç bir qeyri-adi reaksiya və əks-təsir olmadan əməliyyatı başa vurublar.

Robot, çoklu joystick yapısına sahip bir iş istasyonu kullanılarak kontrol edilebiliyor. Bu sayede cerrahın robotu gerçek zamanlı olarak kontrol etmesine izin veren sistem, üzerine yerleştirilen kameralar sayesinde de anlık olarak görüntü sağlayabiliyor.

Əslində keçən il baş tutan bu əməliyyatı mediaya gec açıqlamaqda məqsəd xəstələrdə uzun müddət ərzində hər hansı bir problemin yaşanıb-yaşanmayacağın yoxlamaq olub.

