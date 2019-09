Zahirən fərqlənsələr də, eyni yaşdadılar...

Bir qayda olaraq, biz ilk baxışdan insanın təxmini yaşını təyin edə bilirik. Lakin elə hallar olur ki, zahiri görünüş bizi aldadır və bu zaman yaşı təyin etmək çətinləşir. Buna sübut olaraq, zahiri görünüşcə bir-birindən fəqlənən həmyaşıd olan tanınmışları göstərmək olar.

Metbuat.az bu dəfə sizə eyni ildə doğulan 21 cüt məşhuru təqdim edir:

Meysi Uilyams və Kayli Cenner - 22 yaş

Hloya Qreys və Bella Torn - 22 yaş

Koul Spraus və Coş Hatçerson - 26 yaş

Emili Ratakovski və Şeylin Vudli - 28 yaş

Adel və Vanessa Hadcens - 31 yaş

Meqan Foks və Lindsi Lohan - 33 yaş

Kira Naytli və Runi Mara - 34 yaş

Henri Kavill və Cessi Ayzenberq - 36 yaş

Cessika Bil və Britni Spirs - 37 yaş

Keti Holms və Zoi Saldana - 41 yaş

Cessika Çesteyn və Meqqi Cillenhol - 42 yaş

Bredli Kuper və Enrike İqlesias - 44 yaş

Keyt Bekinseyl və Tori Spellinq - 46 yaş

Reyçel Vays və Lara Flinn Boyl - 49 yaş

Keyt Blanşett və Qven Stefani - 50 yaş

Helli Berri və Sintiya Nikson - 53 yaş

Sandra Bullok və Monika Belluçi - 54 yaş

Codi Foster və Demi Mur - 56 yaş

Devid Duxovnı və Kolin Fert - 58 yaş

Meril Strip və Siqurni Uiver - 69 yaş

Çak Norris və Maykl Qembon - 79 yaş

(qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.