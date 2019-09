Braziliyanın Rio de Janeyro şəhərində xəstəxanada baş vermiş yanğın nəticəsində 11 nəfər həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın mərtəbələrin birində qısaqapanma nəticəsində başlayıb.

Alov sürətlə bütün binaya yayılıb. Xəstəxanada olan xəstələr və əməkdaşlar təxliyə olunub.

Yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər davam edir.(trend.az)

