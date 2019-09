PSJ-nin futbolçusu Neymar Fransa Liqasının 5-ci turunda sabah "Strasburq"la matçda oynayacaq.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən yaydığı xəbərə görə, bu barədə Paris klubunun baş məşqçisi Tomas Tuhel məlumat verib:

"Transfer dönəmi geridə qaldı. Kimlərlə yolumuza davam edəcəyimiz dəqiqləşdi. Neymar komandanın bir üzvüdür. O, artıq PSJ-yə köklənə bilər".

Qeyd edək ki, Neymar ölkə çempionatında bundan əvvəlki 4 turda oynamayıb. Onun bu yay "Barselona"ya qayıdacağı iddia olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.