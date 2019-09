2 həftəyə 5 kiloqram arıqlayın

Qatıqla hazırlanan qarışım son zamanlar qadınların istifadə etdiyi pəhriz qidaları arasında yer alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hətta bu qarışım vasitəsilə 2 həftə ərzində 5-7 kilo arıqlamağın da mümkün olduğu bildirilir.

Çox kalori almadan normal şəkildə istifadə edilən qatıq qarın nahiyəsindəki yağları azaltmağa yardımçı olur. Bu özəlliyi kalsium tərkibindən qaynaqlanır. Həzm sistemini də yaxşılaşdırmağa kömək olduğundan qarındakı köpü də azaldır.

Lazım olanlar:

1 kasa qatıq

yarım ç.q sarıkök

yarım ç.q darçın

çay qaşığının ucunda zəncəfil tozu

Axşam yatmazdan əvvəl bu qarşımı içsəniz qısa zaman ərzində qarın piylərinin əridiyinin şahidi olacaqsınız. / Axşam.az

