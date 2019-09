ABŞ "11 sentyabr" terroru ilə bağlı gizli məlumatı PAYLAŞACAQ

ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi “11 sentyabr” hadisələri ilə bağlı vacib məlumatlar paylaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. İddialara görə, terror qurbanlarının ailələrinin tələbləri əsasında hücumda əlaqəsi olan Səudiyyə Ərəbistanından olan yüksək rütbəli şəxsin adı paylaşılacaq. Bu məlumat hələlik sadəcə terror qurbanlarının ailələrinə vəkilləri vasitəyilə ötürüləcək.

Gizli sənədlərin ictimaiyyətə nə vaxt açıqlanacağı məlum deyil.

Qeyd edək ki, 2001-ci ildə təşkil olunan hücum zamanı 3 minə qədər insan həlak olmuşdu.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.