"Qarabağ" - "Sevilya": İlk gündə 10 min bilet satıldı

Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda keçirilləcək “Qarabağ” - "Sevilya" matçına maraq böyükdür.

Metbuat.az Ağdam klubunun rəsmi Feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, biletlərin satışa çıxarıldığı ilk gündəcə 10 min bilet satılıb. Bu isə tez bir zamanda bütün biletlərin satılacağını deməyə əsas verir.

Biletlərin qiymətləri sektorlar üzrə 3, 5, 15, 20, 50 və 100 AZN-dir.



Biletlərin satış məntəqələri:



Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassaları



Gənclik və 28 Mall (iticket satış məntəqəsi)



Park Bulvar AVM (iticket satış məntəqəsi)



ASAN 2, 3 (Yasamal, Amay t/m)



İticket.az (onlayn)



Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” – “Sevilya” matçına saat 20:55-də start veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.